Aha!-Zomperpop-up garandeert vakantiepret 08 juni 2018

Hamont-Achel presenteert tijdens de grote vakantie de Aha!-Zomerpop-up. Die brengt heel wat gratis openluchtactiviteiten naar de stad. "Samen met tal van vrijwilligers en externe partijen werkten de medewerkers van het UiTpunt een bescheiden, maar kwalitatief zomerprogamma uit", vertelt schepen van Cultuur Rudi Boonen (CD&V). "Zo presenteren we vier kaskrakers tijdens de openluchtcinema, staat Bert Kruismans ons te woord tijdens de TVL-vertelling en kunnen we ons hart ophalen op de evenementen Botert't nog? en Hamonttisser. Het belooft dus een leuke zomer te worden."





Alle info via info via www.hamont-achel.be/aha. (BVDH)