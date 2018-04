Aha!-programma met Stan van Samang en Begijn Le Bleu 27 april 2018

De stad Hamont-Achel heeft haar nieuwe programma voor het seizoen 2018-2019 voorgesteld. "Door te kiezen voor zowel lokaal talent als topproducties uit andere regio's, brengen we kwaliteitsvolle cultuur op maat van onze inwoners", legt schepen van cultuur Rudi Boonen (CD&V) uit. "We blijven inzetten op talent uit onze eigen stad, maar kijken daarnaast ook over de (land)grenzen heen." Opvallende namen op het programma zijn Stan van Samang, The Scabs, Radio Guga, Frank Boeijen, Scala en Begijn Le Bleu. Verder volgen er ook nog de nodige feestelijkheden in het kader van tien jaar De Posthoorn en zestig jaar Cinema Walburg. Doorheen het seizoen zal het programma nog worden aangevuld. Het volledige aha!-programma van 2018-2019 vind je terug op www.hamont-achel.be/aha. De abonnementsverkoop start op donderdag 7 juni 2018 om 17.00 uur. Voor de losse verkoop is dat het geval op donderdag 14 juni om 17.00 uur. (BVDH)