Afschrift strafregister af te halen in stadhuis Hamont-Achel Bij de jaarovergang horen traditioneel ook enkele veranderingen op vlak van administratie.

Zo moet je in Hamont-Achel vanaf 1 januari in het stadhuis zijn voor een uittreksel van het strafregister - het vroegere attest voor goed zedelijk gedrag. Voordien moest je hiervoor bij de lokale politie zijn, maar na de jaarwisseling wordt het een taak voor de dienst Burgerzaken. Het aanvragen van zo'n uittreksel uit het strafregister is overigens gratis. Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister kan dat doen. Je hebt enkel je identiteitskaart nodig.





De dienst Burgerzaken is op maandag, dinsdag en vrijdag open van 9 uur tot 12 uur. Op woensdag is dat van 13 uur tot 16 uur, en op donderdag van 15.30 uur tot 18.30 uur.





