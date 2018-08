Achter de schermen van Cinema Walburg 31 augustus 2018

Tijdens Open Monumentendag op zondag 9 september zal Cinema Walburg opengesteld worden voor het grote publiek. Cinema Walburg werd in 1958 als moderne filmzaal gebouwd door Henri Van Vlierden-Sevenels. De filmzaal was met bijna 500 zitplaatsen indertijd een van de grootste cinema's in de wijde regio. Ook vandaag nog draait Cinema Walburg op volle toeren. Tijdens Open Monumentendag kan je een kijkje nemen achter de schermen. Er zijn ook heel wat rondleidingen. (BVDH)