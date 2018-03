8.800 euro voor duurzame projecten in het zuiden 23 maart 2018

Al sinds 2002 geeft Hamont-Achel in samenspraak met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) een subsidie aan projecten in het Zuiden met een duurzaam karakter. Eind 2017 trok de stad hiervoor 8.800 euro uit en dit bedrag werd tijdens een feestelijke receptie overhandigd aan verschillende jongeren en lokale organisaties. "We willen onze inwoners hiermee engageren om derdewereldlanden te ondersteunen", aldus schepen van ontwikkelingssamenwerking Ria Nijs (CD&V). Eline van Samang (Peru), Sigrid Bormans (Sri Lanka) en Maartje Coenengracht (Guatemala) krijgen bijvoorbeeld een tegemoetkoming voor hun inleefreizen naar het Zuiden. Ook enkele vzw's en projecten krijgen een subsidie.





(BVDH)