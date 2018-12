66 appartementen aan Groenstraat en Wal Birger Vandael

26 december 2018

11u56 0 Hamont-Achel In het najaar van 2019 zal projectontwikkelaar Lanoo MV uit Bree beginnen met de bouw van 66 appartementen aan de Groenstraat en Wal. Het project kreeg de naam ‘Wonen in het park’.

“Na de definitieve goedkeuring van het masterplan Hamont-centrum, in 2016, kon de eerste stap gezet worden voor de uitwerking van de visie die in dit plan opgenomen werd”, zegt burgemeester Theo Schuurmans (CD&V). “Een belangrijk onderdeel hiervan was de invulling van de projectzone aan de Wal. Ongeveer een jaar geleden werd de laatste hand gelegd aan de voorschriften en voorwaarden waaraan dit woonproject moet voldoen. Begin 2018 werd dan de verkoopprocedure opgestart, waarbij projectontwikkelaars een bod konden doen op deze grond, en ook meteen een ontwerp moesten indienen.”

Na twee rondes bleef nog één projectontwikkelaar over. Architectenbureau ‘Architects in Motion’ leverde het ontwerp. “Iets meer dan een derde van de volledige oppervlakte zal bebouwd worden”, licht schepen van Ruimtelijke Ordening Ria Nijs (CD&V) toe. “In totaal komen er 66 appartementen, gaande van één tot drie slaapkamers, en twee commerciële ruimtes van 120 en 600 vierkante meter. Op het gelijkvloers komen drie zeer ruime fietsenstallingen. Ondergronds wordt een parking gebouwd voor 105 wagens. De overige ruimte wordt ingericht als groene, publieke ruimte met paden, waterpartijen, beplanting, zitbanken en speelruimte. De toegangen naar de school — zowel in de Kleuterstraat als aan de Wal — worden veel ruimer en veiliger ingericht. Voorts werd de inplanting van de gebouwen aan de zijde van De Posthoorn zodanig gekozen, dat tussenin een plein gevormd kan worden, waardoor de parking uitgebreid kan worden. Dit plein kan dan ook functioneren als een evenementenplein.”

Ook de parkings aan De Posthoorn en de bibliotheek worden veiliger en ruimer ingericht. “Daarbovenop worden de Wal en Kloosterstraat fietsstraten. Zo zal dit over enkele jaren een verkeersveilige en kindvriendelijke schoolomgeving zijn”, geeft Schuurmans nog mee.