500 nieuwe bomen op Binnenheide 10 maart 2018

Op twee percelen van de Binnenheide in Achel zullen eind maart 500 streekeigen bomen worden geplant. Het gaat om een proefproject van de stad Hamont-Achel waarbij voor het eerst gebruik wordt gemaakt van de 'kloemptechniek'. "Dat betekent dat de bomen in groepjes van 25 vrij dicht op elkaar worden geplant. Per kloemp hopen we tot één indrukwekkende toekomstboom met een hoge landschappelijke waarde te komen", aldus schepen van Milieu Guy Joosten (CD&V). Het gaat om 250 wintereiken en 250 winterlinden, twee boomsoorten die in de streek niet veel voor komen. Voor de aanplanting van de bomen doet men beroep op sociale onderneming De Winning en Rotaryclub Overpelt-Noord- Limburg. "Tijdens onze familiedag op zaterdag 24 maart organiseren we een boomplantactie", vertelt voorzitter Peter Hegge. "Deze actie kadert binnen ons internationale bomenaanplantprogramma 'Back to our Roots', waarbij we wereldwijd maar liefst 1,2 miljoen bomen planten voor de Dag van Moeder Aarde op 22 april." (BVDH)