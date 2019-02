49-jarige motorrijder uit Hamont-Achel sterft bij ongeval in Nederland, politie zoekt getuigen BVDH

23 februari 2019

11u49

Bron: Weertdegekste.nl. 0 Hamont-Achel In het Nederlandse Nederweert, niet ver van de Belgische grens, is een 49-jarige motorrijder uit Hamont-Achel vrijdagavond om het leven gekomen.

Het nieuws werd inmiddels bevestigd door de plaatselijke politie. Het ongeval vond plaats rond 17 uur aan de Heugterbroekdijk. De motor werd aangetroffen in een weiland ter hoogte van het kruispunt met de Laardeheideweg. De bestuurder lag in een naastgelegen beek. De hulpdiensten en een helikopter kwamen nog wel ter plaatse, maar konden enkel het overlijden vaststellen. De motor lag tientallen meters verder. De klap moet enorm geweest zijn. De politie is op zoek naar getuigen.