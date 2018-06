36ste Dorpsfeest in centrum 16 juni 2018

Zondag trekt de Sint-Antoniusprocessie doorheen de straten en naar goede gewoonte is er vervolgens de 36ste editie van het Dorpsfeest. Tal van animatie, gezellige terrasjes, workshops en kunstvormen zijn dan te vinden in het bruisende centrum van de gemeente. Voor een kinderspeelparadijs moet je in het Simonspark zijn en ook rond de fontein is er heel wat beweging. Verenigingen bieden aan de kiosk wat lekkers aan, gaande van een hapje tot een typische Achelse trappist. (BVDH)