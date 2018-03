2.000 'Kompassen' voor kinderen 02 maart 2018

Alle kinderen uit Hamont-Achel krijgen begin maart een verrassing in de brievenbus. De stad verdeelt namelijk weer meer dan 2.000 Kompassen. Dit boekje, dat bestaat uit 15 bonnen met een waarde van 1 euro, vervangt sinds vorig jaar de vrijetijdscheque en kan je gebruiken als 'zakgeld' voor een hele resem toffe activiteiten. "Zo willen we kinderen en jongeren nog meer aanzetten om zich te werpen in het rijke vrijetijdsleven in onze stad", geeft schepen van Jeugd Ilse Jaspers (Balans) aan. De waardebonnen zijn tot 30 september 2019 onder meer inzetbaar voor sport- en cultuuractiviteiten.





(BVDH)