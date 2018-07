105-jarige in rusthuis 19 juli 2018

02u44 0

Op 10 juli mocht men in het Sint-Jan Berchmansrusthuis in Hamont een feestje vieren. Irène Leplat-Giusti werd immers 105 jaar en dat werd met een stukje taart in de verf gezet.





Bijles Frans

Irène verkeert naar verluidt nog in goede conditie en woonde recent zelfs de Mars- en Showwedstrijden bij. Ze is afkomstig uit Wallonië, maar woonde ook een tijdje in de Abdijstraat. In de stad gaf ze vroeger ook bijles Frans.





(BVDH)