100 studenten in Ursulinenklooster Birger Vandael

10 december 2018

12u36 0 Hamont-Achel December betekent cadeautjes onder de kerstboom en familiefeesten, maar helaas voor de studenten ook een stresserende examenperiode. Dat vertaalt zich in Hamont-Achel in een goed gevulde studieruimte in het Ursulinenklooster waar maar liefst 100 studenten gebruik van maken.

“Sinds 2015 beschikken we in Hamont-Achel over een studieruimte”, vertelt schepen van Onderwijs Ilse Jaspers (BALANS). “Deze ruimte werd indertijd samen met de gebruikers ingericht in een rustig lokaal in het Ursulinenklooster. Studenten zijn hier zowel in de week als tijdens het weekend welkom om te studeren. Vooral tijdens de examenperiodes is de studieruimte populair. Om de studenten een hart onder de riem te steken, schonken we hen – samen met lekkere sinterklaaskoekjes – een klavertje vier: het gelukssymbool bij uitstek. Zo hopen we hen vanuit het stadsbestuur de nodige steun te geven om goede examens af te leggen!”

De studieruimte is zeven op zeven geopend van 07.00 tot 22.00 uur. Toegangsbadges zijn verkrijgbaar bij het UiTpunt in Hamont tijdens hun openingsuren. Hiervoor wordt een kleine waarborg van € 5 gevraagd.