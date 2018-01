"Zo'n achtbaan mogen bouwen: gewéldig" NIEUWE 'PYTHON' DANKZIJ STAALCONSTRUCTIEBEDRIJF CSM BIRGER VANDAEL

27 januari 2018

03u50 0 Hamont-Achel De allernieuwste achtbaan in de Efteling opent dit voorjaar. Het gaat om de vernieuwde versie van de Python, die na 36 jaar trouwe dienst toe is aan vervanging. Hiervoor rekende het Nederlandse pretpark op het bedrijf CSM uit Hamont. "Het spreekt uiteraard tot de verbeelding om te mogen meewerken aan zo'n achtbaan", vertellen Ronny Loos en Niko Briers van CSM.

Hoewel doorheen de jaren de treinen van de Python vernieuwd werden en ook de attractie opnieuw een likje verf kreeg, was het nog steeds de oorspronkelijke baan waar de attractie sinds 1981 gebruik van maakte. "De grote opknapbeurt aan de Python vindt plaats, omdat de Efteling goed en uitgebreid onderhoud aan haar attracties nodig vindt en zodoende de herinneringen aan de Python te laten voortbestaan. Jong en oud moeten op dezelfde wijze hun (jeugd)herinneringen kunnen blijven herbeleven", zegt Paul van Amstel, projectleider bij de Efteling.





De eerste Python (750 meter lang, 29 meter hoog en met een topsnelheid van 75 kilometer per uur) krijgt nu een opvolger. Om de nieuwe baan te creëren, doet het pretpark in Kaatsheuvel een beroep op CSM aan de Hamonterweg, gespecialiseerd in hoogwaardige staalconstructies. "Zij zijn een bekende voor ons. We werkten al eerder samen. Zij hebben de juiste kennis en kunde in huis voor deze klus", motiveert Van Amstel. "We hebben de opdracht eind 2016 gekregen en gingen meteen van start met een nieuw ontwerp", pikt Niko Briers, projectleider bij CSM, in. "Aan de hand hiervan tekenden we de baan uit en brachten we de kolommen en baan in productie. Die begon in april 2017 en net voor Kerstmis hebben we deze afgerond. Daarna is begonnen met de afbraak van de oude Python en vanaf volgende week zal de nieuwe gemonteerd worden."





25.000 manuren

Het huzarenstukje van CSM levert duizelingwekkende cijfers op. In totaal werd er 370 ton staal vervaardigd, goed voor 57 kolommen en 47 trackdelen. "Je kan ervan uitgaan dat we in totaal 25.000 manuren nodig hebben gehad om de hele baan te tekenen, te produceren en de andere baan af te breken. Gemiddeld zijn we dus met 14 mensen per dag aan de slag geweest. Inmiddels werd alles nauwkeurig aan elkaar gemaakt. Nu rijden onze werknemers dagelijks op en af om alle onderdelen naar de Efteling te brengen. Gelukkig is het niet zo ver voor ons (zo'n 70 kilometer, red.) en dat is wel een luxe. We werken ook graag samen met het pretpark en bovendien zorgt het voor extra belangstelling", stellen Loos en Briers.





Testrit

De Python 2.0 zal snel een vaste waarde worden. "Het is voor veel van onze jonge gasten een bijzondere, snelle ride, naast onze andere achtbanen: Joris en de Draak, Baron 1898, De Vliegende Hollander, Vogel Rok en de Bobbaan. De ritbeleving blijft dus dezelfde, want de loopings, dubbele kurkentrekker en helix komen in het nieuwe ontwerp terug", zegt Van Amstel. "Enkel de pilaren waar de attractie op rust, krijgen een knik, omdat we willen dat de nieuwe baan weer jarenlang meekan. Deze constructie blijkt het meest duurzaam. Voor veel jongere Efteling-bezoekers is het ook de eerste baan waarin je vier keer over de kop gaat, meestal een mijlpaal die hen hun hele leven zal bijblijven."





Wie de eerste testrit in de nieuwe achtbaan zal maken, lijkt in elk geval een uitgemaakte zaak. "Het is de traditie dat de projectleider als eerste de baan test", lacht Niko Briers.