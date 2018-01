"Wat een tornooi. Van Elise hebben we nog niet alles gezien" TACHTIGTAL FANS IN TENNISCLUB ZIEN MERTENS (22) STRANDEN IN HALVE FINALE BIRGER VANDAEL

26 januari 2018

02u38 0 Hamont-Achel Een tachtigtal supporters heeft in de nacht van woensdag op donderdag de halve finale van Elise Mertens op de Australian Open live gevolgd in de tennisclub van Hamont. Op de plek waar de 22-jarige tennisspeelster uit Hamont ooit haar eerste balletjes sloeg, zagen de fans hoe ze in twee sets verloor. Ontgoocheling maakte snel plaats voor trots. "Dit is nog maar het begin. Elise heeft nog veel groeimarge", zegt clubvoorzitter Jean-Paul De Graaf.

Elise Mertens speelde woensdagnacht om 4 uur de halve finale van de Australian Open tegen de Deense Caroline Wozniacki, de nummer twee van de wereld. Een historische prestatie die ze in haar thuisgemeente Hamont-Achel niet wilde missen, ondanks het vroege uur. Het was aanvankelijk dan ook met kleine oogjes dat de supporters de tennisclub gisterennacht binnenkwamen. Al zat de sfeer er meteen in zodra de wedstrijd begon. De kopjes koffie gingen dan ook vlot over de toog. Een paar supporters waagden zich aan een steviger 'ontbijt'. Zij kozen voor een pintje of zelfs een Leffe. "En of het smaakt", lachten ze aan de toog.





Onder de supporters ook leden van de tennisclub zelf. "We tennissen hier zelf ook en kennen Elise. Ze is altijd vriendelijk en we beschouwen haar als een voorbeeld. Straks moeten we naar school, maar we zijn eigenlijk helemaal niet moe. Het zal wel lukken om wakker te blijven straks", lachen Freya, An, Lonne, Lobke en Indira uit Hamont-Achel, die in het vierde middelbaar les volgen.





Al waren ze niet de jongste fans. Kaat Van Broeckhoven (10) was samen met haar vader Luc (51) al vroeg uit de veren. "Ze is gisteren (woensdag) om acht uur gaan slapen", vertelt haar vader. "De tennisclub had gevraagd om met zoveel mogelijk mensen aanwezig te zijn. Ik heb nog een andere dochter en zoon en alle drie tennissen ze. Elise zag ik onlangs nog aan de toog en zoals altijd was ze heel toegankelijk. Zo signeerde ze de tennistas van de kinderen."





Voor de gelegenheid worden er Berlijnse bollen die eruit zien als tennisbal verkocht. Intussen volgen de 'oeh's' en 'ah's' elkaar snel op. Het publiek zit helemaal in de wedstrijd. Halverwege de tweede set - de eerste set verloor Elise - sluipt de teleurstelling zachtjes de zaal in. Als Elise plots een ommekeer realiseert, bereikt de sfeer een hoogtepunt. Uitgelaten scanderen de fans: "Waar is dat feestje?" Helaas kan ze het tij niet meer keren en moet ze in twee sets haar meerdere erkennen in Wozniacki. De ontgoocheling in de zaal maakt als snel plaats voor trots. "Ze heeft wel een paar kansen gehad en ik denk dat ze 80 procent kans had op de finale als ze de tweede set wel gewonnen had", stelt De Graaf. "Hoe dan ook haar avontuur in Australië is een succes geweest. We zijn heel erg trots en het vuur is hier aangewakkerd. Elise weet nu dat ze iedereen in de wereld aan kan en heeft nog veel groeimarge."





"Deze hype rond Elise Mertens doet mij terugdenken aan de zomer van 2011. Toen won Jelle Vanendert een zware bergrit in de Tour. Er stond 3.000 man op de markt", zegt burgemeester Theo Schuurmans (CD&V), die Mertens al volgt sinds haar dertiende. "Ze woont hier om de hoek. Vanuit de club hoorde ik dat we ze in de gaten moesten houden, en kijk, vandaag staan we hier."





Huldiging stad

De tennisclub zal zaterdag met enkele bussen Elise ontvangen in Zaventem. Volgende week wordt Elise gehuldigd in de stad. Dat zal vermoedelijk in De Posthoorn. "We gaan dit in samenspraak met de familie organiseren, maar weten ook dat dit nog maar het begin is. Hopelijk staan we hier ooit opnieuw voor een finale", onderstreept Schuurmans (CD&V).