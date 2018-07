'Ramp van Hamont' te zien tijdens tentoonstelling 24 juli 2018

Nog tot en met 28 oktober kan je in Hamont een bezoek brengen aan de afsluitende tentoonstelling 'Einde Wereldoorlog 1 en treinontploffing in Hamont'. Dat gaat elke zaterdag en zondag tussen 12 en 16 uur in de Achelse Kluis. Dit is een organisatie van 'De Groote Oorlog rond de Kluis', een internationale samenwerking van heemkringen uit de grensregio. Tijdens de tentoonstelling kan je ook kijken naar een film over de 'Ramp van Hamont'. Deze vond plaats op 18 november 1918. Door het ontploffen van een Duitse munitietrein ontwikkelde zich een grote vuurzee rond het station en konden heel wat mensen geen kant meer op. Het aantal dodelijke slachtoffers varieert sterk in de berichtgeving. Er is sprake van 'ruim 100' tot 1.007 doden. De rode draad van de film wordt gevormd door interviews die tussen 1993 en 2009 werden afgelegd bij toen bejaarde en intussen overleden Hamontenaren Jef Mertens en Harrie Vaesen. Voor de film gebruikte men bovendien ook correspondentie uit 1976 waarin een vrouw vertelt over het overlijden van haar man tijdens de ramp. Ronny Buteneers, Hamonter cineast, zette de verhalen om in een scenario, Harrie Beks speelt de vertellingen na. Het kost twee euro om de hele tentoonstelling bij te wonen.





(BVDH)