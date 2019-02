"Ook met diabetes kan je de Stelvio op fietsen" Welkom in Limburg | OUD-SCHEPEN SCHAKELT VERSNELLING HOGER ALS AMBASSADEUR 'CLIMBING FOR LIFE' Birger Vandael

17 februari 2019

18u58 0 Hamont-Achel Achttien jaar lang was Guy Joosten (50) met hart en ziel schepen in Hamont-Achel. Na de gemeenteraadsverkiezingen belandde hij samen met zijn partijgenoten in de oppositie, maar van een zwart gat was nooit sprake. Guy, zelf diabetespatiënt, werd ambassadeur voor 'Climbing for Life' van de Diabetes Liga. Zijn sportieve doel: de Italiaanse berg Stelvio op fietsen. "Ik had al die jaren een excuus om niet te hoeven te sporten. Nu ga ik volledig voor die uitdaging."

Na 14 oktober zat je niet lang stil.

"Het beruchte 'zwarte gat' doemde sowieso even op, maar ik had gelukkig nog wat tijd om me er tegen te wapenen. Ik blijf weliswaar nog gemeenteraadslid, dus m'n politieke engagement is niet zomaar plots weg. In feite had ik al snel een idee over wat ik met mijn verdere leven wilde doen. Zo was er mijn droom om een cursus natuurgids te volgen. Ik ben heel graag in de natuur, was ook betrokken bij het project aan De Bever en dit spookte al langer in mijn hoofd. Maar toen ik mijn tv-decoder vol opnames eens op een avond aan het opruimen was, stootte ik op een reportage van Sporza over 'Climbing for Life', een fietsevent waarbij cols in de Vogezen en Alpen beklommen worden ten voordele van de strijd tegen muco en diabetes. Die reportage heeft me destijds zo gepakt dat ik er nog steeds rillingen van krijg. Toevallig liet de Diabetes Liga enkele dagen later weten dat ze nieuwe kandidaten met diabetes zochten om ambassadeur van het project te worden. Het leek wel alsof het zo moest zijn! Die kans kon ik echt niet voorbij laten gaan. Dit kon bovendien niet op een beter moment komen en ik schreef me vervolgens met veel ambitie in."

Het is een beetje onwennig om je tussen de fietsspullen, drinkbussen, hartslagmeters en rollen te zien praten. Ben je altijd zo'n fietsfanaat geweest?

"De wielerklassiekers volg ik samen met m'n vriend Kristof steevast langs het parcours en elk jaar gaan we met een vaste kliek naar de Alpen om enkele dagen van de Tour live mee te maken. De wielersport actief beleven, is een ander verhaal. Niet dat ik nooit goede voornemens had, maar politiek vergt veel tijd. Het diabetesproject zocht specifiek naar mensen zonder fietservaring. Dat was dus op mijn lijf geschreven. Ik kocht wat spullen aan, maar laat me maar beginnen met wat kilo's te verliezen (lacht)."

Was je de voorbije jaren dan nooit bezig met jouw gezondheid?

"Sinds mijn elfde heb ik diabetes type 1 (dit komt voor bij minder dan 10 procent van alle diabetespatiënten en kan niet worden voorkomen, red.) en dan zijn beweging en voeding belangrijk. Wat gezond koken betreft deed ik altijd wel al mijn best, maar vaak ontbrak me de tijd daarvoor. Ook sporten heb ik met periodes wel geprobeerd, maar het kwam altijd onderaan de prioriteitenlijst. Je kan het leven van een schepen moeilijk een gezonde levensstijl noemen, met die late vergaderingen, onregelmatige uren en voortdurende berichtenstroom. Het einde van mijn schepenambt betekende dat ik plots veel meer tijd had voor andere dingen. Ik besloot voor dit project werk te maken van een leven waarin mijn gezondheid op nummer 1 staat, naast familie uiteraard. Ook bezoekjes aan de frituur zitten er niet meer in, maar dat mis ik ook niet."

Wanneer wist je dat je ambassadeur zou worden?

"Ik liep sinds de inschrijving in november op de tippen van mijn tenen en begin december volgde het bevrijdende mailtje. Samen met zes Vlamingen en vijf Walen werd ik geselecteerd. Tussen 13 en 15 juni trekken we naar de Stelvio om deze Alpenreus (2.758 meter hoog, red.) te beklimmen. De bedoeling is dat we aan mensen met diabetes tonen dat het mits de nodige begeleiding mogelijk is om dergelijke sportieve prestaties te leveren. Beweging is heel belangrijk. Dat bewijzen ook de renners van Team Novo Nordisk, een wielerploeg die op termijn de Tour wil rijden. Wij volgen met enige bescheidenheid in hun spoor."

Dus in plaats van op vergaderingen zit je nu elke avond op de fiets?

"Niet elke dag, maar toch minstens vier keer per week (lacht). Tijdens mijn vrije tijd moet alles wijken voor dit project. We worden begeleid door Energy Lab, waar ze al de nodige onderzoeken deden en onze trainings- en voedingsschema's opstellen. Ik rijd 's avonds mee in de virtuele fietswereld Zwift of kijk naar programma's vanop de fiets. Nu het weer stilaan beter wordt, zullen de indoortrainingen uiteraard zoveel mogelijk ingenomen worden door buitentrainingen."

Je oogt merkbaar scherper. Merk je zelf verschillen op vlak van gezondheid?

"Ik had nul basisconditie, maar voel me al zichtbaar beter. Ik merk dat het sporten een goed effect heeft op mijn suikerspiegel. Op mijn sensor zie ik goede cijfers."

Dit alles doe je met als ultieme doel op de top van de Stelvio geraken?

"Daarvoor zullen we met het Diabetesliga Cycling Team op voorhand ook een tiental toertochten rijden. Ook de Ardennen komen aan bod, zodat we leren klimkilometers maken. Het is vooral de bedoeling om aan de gemeenschap te tonen hoe belangrijk het is om te bewegen, en daarvoor wil ik me samen met de andere ambassadeurs van het project vrijwillig engageren. Ik hoop dat ik specifiek mensen met diabetes type 2 (dit komt voor bij meer dan 90 procent van de diabetespatiënten en wordt deels veroorzaakt door een ongezonde levensstijl, red.) kan wakker schudden. Veel mensen stellen: 'sporten is niets voor mij'. Dat is de verkeerde redenering, met voorbereiding kan je al veel. Sowieso is het voor iedereen belangrijk om te bewegen, denk maar aan de 10.000-stappen-challenge. Het is in een latere fase ook de bedoeling om aan fondsenwerving te doen om het wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van diabetes te ondersteunen."

Als ik je zo enthousiast bezig hoor, lijkt het al jaren geleden dat je schepen was.

"Ik mis de leuke contacten met de medewerkers van het stadhuis wel, hoor. En misschien ziet de wereld er binnen zes jaar weer anders uit. Maar dit is echt wel een keerpunt in mijn leven op vlak van gezondheid. De lessen die ik nu leer, neem ik voor de rest van mijn dagen mee."