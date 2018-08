"Men heeft altijd van op afstand naar ons gekeken" Punkband 'De Brassers, oftewel de stijlvolste aller stoorzenders, viert 40ste verjaardag BIRGER VANDAEL

25 augustus 2018

02u28 0 Hamont-Achel Veertig jaar geleden bestormde de Hamontse punkband De Brassers onze contreien met striemende gitaren en gedurfde teksten. Die verjaardag wordt op 27 oktober gevierd met een groot feest, waar meteen ook een boek en een unieke 7-inch single voorgesteld worden. Tijd om even samen te zitten met gitarist en bezieler Willy Dirkx (60), die er dus ook al bij was toen de groep in Noord-Limburg nog uitgemaakt werd voor 'brassers'.

Fans hebben 27 oktober al in de

agenda staan. Wat mogen ze verwachten?

"Voor alle duidelijkheid: het is geen verjaardagsconcert. We gaan immers zelf niet optreden. De bedoeling is dat het een ontspannen feest wordt voor ons, zonder de praktische bekommernissen inzake materiaal, klank en timing. Fans die ons echt nog eens op het podium willen zien, kunnen op 17 november afzakken naar 'De Casino' in Sint-Niklaas. Of op 1 december naar Genk komen, waar we zullen spelen op een groot new wave-festival."





Geen live-muziek, dus. Maar wel met

een uniek boek over veertig jaar De Brassers?

"We stellen op 27 oktober inderdaad het werk 'De Brassers 1978-2018' voor. Het is misschien wat overdreven om dit het ultieme naslagwerk te noemen, al wordt het voor de fans zeker een hebbeding. In het boek krijg je anekdotes en verhalen van achter de schermen, maar we konden ook enkele muziekspecialisten strikken om een tekstbijdrage te schrijven. Onder anderen Marc Didden, Stijn Meuris, Fred de Vries en Jan Delvaux komen aan bod. Dat wordt allemaal verfraaid met veel foto's van vroeger tot nu."





Ook opvallend: er zit zelfs

een vinylplaat bij het boek?

"Met nooit eerder uitgegeven muziek! Eigenlijk gaat het om een live-opname uit 1980 van vier nummers. Een Rotterdammer heeft het destijds opgenomen. Hij is nu hoofd van de dienst Cultuur in zijn stad, en dankzij het Berlijnse label Mauerstadtmusik kan het singeltje nu uitgegeven worden."





Jullie nodigen ook drie special guests uit.

Wat is hun band met de band?

"Wederzijds respect en vriendschap. DJ Dop Massacre (dj Saucisse) is een tijdsgenoot van ons. Hij staat voor pure rock en punk, maar ook voor typisch Brusselse 'zwans'. Mensen zeggen graag dat onze band uit Hamont komt, maar eigenlijk woon ik al dertig jaar in Brussel. (lacht) Zwangere Guy is misschien een verrassende naam, want de rapper is nog maar 30 jaar. Maar ik ken hem al jaren en hij wou zelf een nummer met ons komen meespelen. Omdat we zelf evenwel niet optreden, zal hij een dj-set brengen. Voorts zijn ook de Antwerpse losbollen van Borokov Borokov vrienden."





Het feest vindt plaats in het

Brusselse café Les Brasseurs.

Zoiets kan geen toeval zijn, toch?

"We hebben Les Brasseurs niet louter om de naam gekozen - al is dat wel een extraatje, natuurlijk. Maar het is gewoon een gezellig en ouderwets café in hartje Brussel, schuin tegenover de Ancienne Belgique. Ik vond het belangrijk om dit in Brussel te doen, omdat de helft van de groep in deze boeiende stad woont. De andere helft woont nog steeds in Noord-Limburg."





Hoe ziet jullie publiek er intussen uit?

Zestigers die de tijd van toen

komen herbeleven?

"Veel fans zijn ons trouw gebleven, maar ik merk dat er opnieuw belangstelling van jongere generaties is. Tijdens concerten hebben we echt een gemengd publiek. Ook de dubbelaflevering van 'Belpop' op Canvas over de Belgische muziek in de jaren 80 heeft wat extra aandacht opgeleverd. Ze hebben ons dan wel niet geïnterviewd, maar we komen toch mooi aan bod. Eigenlijk worden we neergezet als buitenbeentje. Men keek toen van op een afstand naar ons, en dat is men blijven doen. Hamont is natuurlijk afgelegen en we hadden nooit een manager of platenfirma. Al hebben we daardoor wel onze eigen identiteit kunnen ontwikkelen en behouden."





Wat maakt De Brassers zo tijdloos?

"Marc Didden noemt ons 'de stijlvolste aller stoorzenders'. Ik denk dat we altijd heel consequent gebleven zijn. We brengen eerlijke muziek en proberen ook effectief te schrijven en te zingen over iets inhoudelijk. 'En toen was er niets meer', over het einde van de mensheid. Of 'Kontrole', over de opkomende surveillancemaatschappij. Dat waren destijds teksten die stevig binnenkwamen. Toen werd er over zo'n thema's eigenlijk niet gezongen. Ook de intensiteit van onze optredens wordt nog altijd geapprecieerd."





Verbaast het je dat er na veertig jaar

nog vraag is naar 'De Brassers'?

"Er worden al eens grapjes over gemaakt: 'Was er toen echt niet meer?'. Nog altijd ben ik verbaasd over de aandacht die we krijgen. En het blijft maar duren. In de laatste Belpop 100 van Radio 1 staan we op de 75ste plaats, en in de Classics 1.000 op plaats 189, tussen The Beatles, David Bowie, The Doors en Bob Dylan. We werden intussen geselecteerd voor een prestigieuze expo in Gent over de Nederlandstalige muziek in de Lage Landen. De Brassers in het museum, dan heb je alles bereikt. (lacht) En dat moet je koesteren, bijvoorbeeld met een boek en een verjaardagsfeestje."





Het verjaardagsfeest in Brussel





is gratis voor alle fans.