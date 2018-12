‘Mammoet Bravo’ als jaarlijkse wintervertelling BVDH

26 december 2018

De bibliotheek van Hamont-Achel organiseert ieder jaar een wintervertelling onder de noemer ‘het gezelligste voorleesuurtje van de kerstvakantie’. Dit jaar brengen jeugdauteur Stefan en illustrator Melvin ‘Mammoet Bravo’ op een geweldige manier tot leven. Dit boek vertelt het verhaal van de schatrijke Theo die veel tegen zijn zin moet doen. Zijn ouders zien in hem een alleskunner, maar Theo is vooral bijzonder omdat hij kan verdwijnen naar een oerwoud waarin pretpark ‘De Oertijd’ ligt. Met muziek en animaties krijgt de voorstelling veel leven. Deze voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 7 jaar en gaat door op vrijdag 4 januari 2019 om 14.00 uur in Cinema Walburg. Tickets zijn verkrijgbaar via www.hamont-achel.be/aha of aan de balies van het UiTpunt in Hamont en Achel. Op de dag zelf kan je ook aan de inkom een toegangskaartje verkrijgen.