"Finale of niet, er woont een wereldster bij ons" HÉLE GEMEENTE IN DE BAN VAN TENNISHELDIN ELISE MERTENS BIRGER VANDAEL

25 januari 2018

02u53 0 Hamont-Achel U weet bij het lezen van dit artikel al of Elise Mertens afgelopen nacht de finale gehaald heeft van de Australian Open. In ieder geval kwamen rond 4 uur heel wat sympathisanten samen in de Hamontse tennisclub voor de confrontatie tussen hun heldin en Caroline Wozniacki. Het was de voorlopige climax van een ongekende gekte in de grensstad.

Al jaren weten ze in Hamont-Achel dat er een ruwe diamant in hun stadje woont. Het stadsbestuur was nooit blind voor de gestage opmars van Mertens en huldigde haar op 31 maart 2017 al toen ze de top 100 van de wereld binnenkwam. Het was de knappe overwinning van Mertens in de kwartfinales van de Australian Open die de ogen van heel de regio openden: "Er woont een wereldster in onze stad."





Grote poster

Al snel ontstond massaal de vraag om de halve finales van afgelopen nacht ergens met alle fans samen te volgen. De tennisclub van Hamont nodigde iedereen uit om bij hen op het grote scherm te komen kijken. De stad dacht zelf aan Cinema Walburg, maar werkte uiteindelijk graag mee aan dit initiatief.





De locatie is geen onlogische keuze, want Elise zette haar eerste stapjes op de tennisvelden van de club. Met een grote poster in het gebouw wordt meteen getoond dat Elise daar begonnen is. Voor de gelegenheid bleef de tennisclub de hele nacht geopend.





In de hele stad gaan de prestaties van Elise stevig over de tongen. Via de sociale media worden succeswensen gedeeld aan het adres van Liliane Barbé, de mama van Elise, die al aangaf om ze door te geven aan haar dochter. Op het stadhuis werd dan weer een grote foto van Elise ingekleed. Zoals het een goede hype betaamt, deed de lokale bakker vrolijk mee. "Wij hebben een speciaal gebak voor Elise gecreëerd. Het gaat om Berlijnse bollen die we voor de gelegenheid hebben omgetoverd in tennisballen, gevuld met pudding. Bovenaan plaatsen we een grote E en deze zijn vanaf vandaag in onze winkel te koop", vertelt zaakvoerster Wendy Bernaerts. Ook afgelopen nacht, tijdens de live-uitzending in de tennisclub, werden de bollen al verkocht.





Für Elise

De Stad Hamont-Achel pakte gisteravond uit met een prachtig filmpje waarmee ze Elise een extra duwtje in de rug willen geven. Het concept was erg leuk bedacht: burgemeester Theo Schuurmans (CD&V) slaat onder toeziend oog van het schepencollege een tennisballetje weg en dit botst dan een hele tijd door de straten van de stad. Het passeert onder meer in de speeltuin, door de schoolgebouwen en de kerk, aan de tennisclub en voorbij Cinema Walburg.





Telkens steekt men een duim omhoog voor Elise. Op de orgel in de kerk wordt vervolgens 'Für Elise', het gekende stuk van Ludwig van Beethoven gespeeld. In geen tijd werd het filmpje massaal gedeeld.





Warme ontvangst

Wanneer Elise terugkeert, is de stad van plan om haar zeker warm te ontvangen, al wil men nog niet te veel verklappen. Toch is iedereen onder de indruk van de aandacht die hun inwoonster krijgt. "Ook de internationale pers heeft zich gemeld, de Amerikaanse media wilden zelfs naar Hamont afzakken", vertelt communicatieambtenaar Anneleen Conjaerts. "Het is niet te geloven hoeveel mensen me ook in Antwerpen en Brussel aanspreken over onze stadsgenote", stelt burgemeester Schuurmans. Het antwoord op de vraag of de gekte nog eventjes langer mag duren, heeft u intussen ongetwijfeld al vernomen.