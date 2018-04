"Enorm dankbaar voor steun Hamont" KLARINETTIST ROELAND SOLIST VOOR LONDENS WERELDORKEST BIRGER VANDAEL

18 april 2018

02u40 0 Hamont-Achel Klarinettist Roeland Hendrikx heeft als eerste Belg ooit een klassieke cd opgenomen met het prestigieuze London Philharmonic Orchestra. Een droom die hij kon realiseren dankzij de steun uit zijn geboortestad Hamont. "Nu dit allemaal gelukt is, zweef ik nog steeds", glimlacht hij.

Hendrikx heeft stap voor stap zijn carrière opgebouwd. "Pas toen ik een auditie won, begonnen de deuren steeds meer te openen voor mij. Zo nam ik al een half dozijn kleinschalige cd's op met kamermuziek. Ergens leefde altijd al het idee om op een dag voor een orkest met wereldfaam te gaan staan. Eigenlijk had dat plan al eerder kunnen worden uitgevoerd met een Belgisch orkest, maar ik kies nooit voor de gemakkelijke weg. Toen het London Philharmonic Orchestra - een van de twintig beste orkesten ter wereld - twee jaar geleden in Brussel optrad, nam ik contact op met de directie. Ik stelde mijn ambities voor tijdens een etentje en ze reageerden heel positief."





Melomaan

Bij de uitwerking van de klarinetconcerto's van Mozart en Finzi, evenals het dubbelconcerto voor klarinet en altviool van Bruch, kwam veel kijken. "Ik ben zo'n twee jaar bezig geweest met wat het grootste project uit mijn carrière zou worden. Daarbij liet ik me assisteren door het label Evil Penguin Classic dat later mijn cd zal verdelen in de hele wereld. Omdat het een duur project was, bleek de cofinanciering van de productie wel een lastige klus. Gelukkig is de vroegere huisarts Jan Neven een echte melomaan. Samen met de ondernemers van Spaas Kaarsen en Hegge N.V. uit Hamont verzamelde hij duizenden euro's. Dat allemaal uit bewondering voor de muziek. Ik nam Jan dan ook mee naar de Henry Wood Hall London en hij beleefde er de hemel op aarde. Het was wel het minste wat ik kon doen voor alle steun die ik uit Hamont kreeg", vertelt Hendrikx zeer enthousiast.





Rustig gevoel

Op zestien uur tijd werd de volledige cd van zo'n zeventig minuten opgenomen. "We vlogen er meteen in en dat was best stresserend. Op voorhand was ik bang dat ze me na een uur naar huis zouden sturen, maar één keer in Londen werd ik warm ontvangen en had ik een rustig gevoel. Ik had heel goed gerepeteerd: maandenlang elke dag drie tot vier uur. De tijd vloog voorbij en ik merkte meteen dat iedereen tevreden was."





Hendrikx vergelijkt zijn prestatie met een voetbaltransfer: "Ik ben eigenlijk een speler voor een Belgische ploeg die plots kapitein werd bij Chelsea... maar dan zonder het grote geld te verdienen", voegt hij met een kwinkslag toe. "De cd komt er op 1 oktober aan, dus ik ben totaal niet in een zwart gat beland. Het aantal verkochte exemplaren maakt me niet zoveel uit, ik ben vooral fier dat ik heb kunnen aantonen dat hard werken loont", besluit Hendrickx.