"Enige échte parel die Achel nog had" VREES WORDT BEWAARHEID: LAATHOEVE DEELS INGESTORT MARCO MARIOTTI

23 april 2018

04u40 0 Hamont-Achel Wat al jaren gevreesd werd, is afgelopen weekend werkelijkheid geworden: het oudste deel van de Laathoeve is ingestort. De eigenaar liet het gebouw al jaren verkommeren en aanmaningen mochten niet baten. "Dit was de enige échte parel die Achel nog had", klinkt het bij de Erfgoedkoepel Hamont-Achel.

Twee gevels van de Laathoeveschuur uit de 14de eeuw staan nog overeind. De rest viel zaterdag letterlijk in duigen, en dat net één dag voor de Erfgoeddag. Erfgoedkoepel Hamont-Achel heeft het over een ravage, en een drama voor de Achelse geschiedenis. Verwoede pogingen van Onroerend Erfgoed en het gemeentebestuur om het gebouw gerestaureerd te krijgen, hadden weinig effect op de eigenaar. Die kocht de Laathoeve in de jaren 80, naar verluidt voor een appel en een ei. Maar sindsdien investeerde hij nog amper in de hoeve en vooral de schuren leden zwaar onder de verwaarlozing.





"Dit is zo erg", klinkt het bij de Erfgoedcel Hamont-Achel. "Het zat er ook aan te komen. Maar zoals in veel gevallen is ook hier de eigenaar één van de schuldigen." Volgens dorpelingen reageert die eigenaar vaak agressief en ging hij nooit in op voorstellen om het pand te laten restaureren. "Er kunnen tal van subsidies aangevraagd worden, maar er wordt zelfs niet over gesproken. Het gaat hier om de mentaliteit 'mijn erf, mijn zaak'."





Toch vindt Erfgoed dat ook de Vlaamse overheid én het gemeentebestuur niet vrijuit gaan. "Dit is het bewijs dat het systeem niet werkt. Al jaren sleept dit dossier aan. Er zijn aanmaningen geweest en er zouden processen-verbaal opgemaakt zijn, maar allemaal zonder resultaat. Wat is het statuut van 'monument' nog waard?"





De inspectiedienst van Onroerend Erfgoed startte vorig jaar al een onderzoek naar de staat van het gebouw. Als uit hun verslag blijkt dat verwaarlozing inderdaad de oorzaak is, dan zijn er mogelijk gevolgen voor de eigenaar.





Natuurgebied

In februari tekenden Hamont-Achel en Bocholt nog samen met de Nederlandse gemeenten Weert en Cranendonck een samenwerkingsovereenkomst. De beschermde Laathoeve kon zo aangekocht worden om verval tegen te gaan. "Achteraf is het gemakkelijk praten", reageert burgemeester Theo Schuurmans. "Maar we spreken hier over een beschermd monument zonder functie. Het ligt ook nog eens in natuurgebied, wat het extra moeilijk maakt. Herbestemming lukt alleen als er een economische functie aan gelinkt wordt. Maar eerlijk: dit laten verdwijnen, zou erg jammer zijn."





De Laathoeve, die ooit nog een functie had als verbindingslocatie voor koetsen en postkoeriers en later als vergaderplaats van het middeleeuwse gerecht, moet nu wettelijk gezien in zijn oorspronkelijke staat heropgebouwd worden. Vraag is alleen wie die taak op zich zal nemen. Het historisch landschap rondom de hoeve is eigendom van de KU Leuven. De hoeve zelf is beschermd als monument, het erf en de omgeving als dorpsgezicht.