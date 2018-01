'De dichter is een koe' tijdens Poëzieweek 02u56 0

De laatste week van januari staat traditioneel in het teken van poëzie. Donderdag start deze week met Gedichtendag. Op woensdag 24 januari om 20.15 uur zet de bib van Hamont-Achel gedichten in de kijker met de theatervoorstelling 'De dichter is een koe'. "Actrice Sabine Goethals (Theater ZamZam) en Hermitage-muzikant Divan brengen tijdens deze eigentijdse theatervoorstelling in de bibliotheek van Hamont een ode aan de poëzie", vertelt schepen van Cultuur Rudi Boonen (CD&V). "Dit doen ze steeds op een speelse, toegankelijke en interactieve manier." De voorstelling vervangt hiermee het 'Theater van de verloren tijd', dat om praktische redenen werd afgelast. Tickets voor deze voorstelling zijn verkrijgbaar bij het UiTpunt in Hamont en Achel of via www.hamont-achel.be/aha/.





(BVDH)