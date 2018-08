"Belangrijke stap voor stiptere trein" ELEKTRIFICATIEWERKEN OP SPOORLIJN HAMONT-MOL VAN START BIRGER VANDAEL

24 augustus 2018

02u36 0 Hamont-Achel Op de tonen van 'Electricity' (OMD) werd gisteren een nieuwe bovenleidingspaal geplaatst op het perron van Hamont. Het officiële startschot van de elektrificatiewerken op de spoorlijn Hamont-Mol was daarmee gegeven.

De komende twee jaar zal de 33 kilometer lange spoorlijn uitgerust worden met 830 nieuwe bovenleidingspalen. Daarnaast wordt er ongeveer 200 kilometer aan nieuwe kabels en draden voor de bovenleiding uitgerold. Er zijn ook spoorwerken nodig met onder meer de bouw van twee nieuwe wissels in Balen en Lommel-Werkplaatsen, 115 meter spooraanleg in Hamont met de verplaatsing van de huidige wissel richting Neerpelt en aanpassingen aan de leuningen van zes bruggen op het traject. Bovendien worden er drie nieuwe tractieonderstations gebouwd die optimaal geïntegreerd worden in de vrije ruimte langs het spoor. Zij zetten hoogspanning om in bruikbare spanning. Aan de werken hangt een prijskaartje van 47,5 miljoen euro. "Dit is heel belangrijk voor de stipt- en milieuvriendelijkheid van treinen", stelt woordvoerder van Infrabel Frédéric Petit. "Het laat de NMBS toe om moderne, comfortabele treinen in te zetten met meer capaciteit." In december 2020 moeten de eerste elektrische treinen tussen Mol en Hamont rijden.





Brussel

De elektrificatie is nog maar het eerste nieuwe spoorproject van het strategisch meerjareninvesteringsplan dat zal worden uitgevoerd. Burgemeester van Hamont-Achel Theo Schuurmans noemt de werken een nieuwe stap nadat het station van Hamont sinds 2014 weer in gebruik is: "In Nederland zeiden ze: als je naar Weert wil komen, moet het elektrisch zijn. Die stap is nu gezet. Ik hoop dat bij de nieuwe treinregeling in 2020 een rechtstreekse verbinding richting Brussel wordt besproken. Eventueel kan men daar in de Noorderkempen vanuit Turnhout ook voordeel uit halen." Petit bevestigt dat momenteel ook studies lopen voor de heringebruikname van de lijn Hasselt - Neerpelt en volgend jaar start men met de elektrificatie op de lijn van Mol richting Zonhoven.





"Toen Herentals-Mol in 2015 geëlektrificeerd werd, deden we meteen mee aan het pleidooi om dat door te trekken richting Hamont", zegt Paul Rotthier (CD&V), burgemeester van Mol. "Mensen die in Mol naar school gaan, gebruiken immers ook de trein. Het was altijd een raar systeem dat een deel elektrisch verliep en een deel nog met de klassieke diesellocomotief werkte."





Luc Lallemand, CEO van Infrabel, herinnerde zich een 'woelige avond' met de Limburgse gouverneur Herman Reynders omdat er niet genoeg aandacht was voor de provincie. "We bewijzen hiermee dat we ook oog hebben voor verder gelegen regio's in het land", besluit Minister van Mobiliteit François Bellot (MR).