"Administratieve rompslomp heeft ons genekt" ORGANISATIE STOPT NA 20 JAAR MET BEVERBEEK CLASSIC BIRGER VANDAEL

02 februari 2018

02u41 0 Hamont-Achel Twintig jaar lang hield de Beverbeek Classic in Hamont-Achel de Limburgse eer van het wielrennen hoog. In 2014 was de wedstrijd niet langer een profkoers en nu heeft organisator Frido Winters (72) besloten om ook geen regionale wedstrijd meer te organiseren. Een einde in mineur voor de semiklassieker. Op de Ronde van Limburg na heeft onze provincie nog maar weinig in de pap te brokken in de wielerwereld.

De Beverbeek Classic werd voor het eerst gereden in 1998 ter nagedachtenis van Hans Winters. Dit was een beloftevolle wielrenner uit Hamont-Achel die vaak trainde rond het recreatiedomein De Bever. Hij concurreerde met Frank Vandenbroucke en gold als één van de grootste talenten van het land, maar moest in 1996 noodgedwongen met wielrennen stoppen. Op 22 augustus van dat jaar overleed hij na een hartstilstand tijdens het uitvoeren van zijn job als postbode. De wedstrijd was sinds 2005 een eendagskoers van tweede categorie. Met onder meer Nico Sijmens, Johan Coenen, Andreas Schillinger en Tom Van Asbroeck op de erelijst, won er geregeld een bekende prof.





Financieel gezond

Vanaf 2014 werd de Beverbeek Classic een meer lokale organisatie. Vorig jaar haalde men wel de drie Limburgse kampioenschappen op de weg naar Hamont-Achel. Op die manier werd het twintigjarig bestaan op feestelijke wijze gevierd. Het zou de laatste wielerwedstrijd van de organisatie worden. "De reden ligt niet eens bij het financiële aspect", stelt Frido Winters. "De afgelopen jaren zijn we bij het bestuur geteisterd door verschillende overlijdens. Maar liefst negen bestuursleden zijn we verloren. Wij kunnen dit niet meer. Ik heb wel nog met een kleinere ploeg de regionale wedstrijden op mij genomen, maar eigenlijk was dat nooit het doel. Toen we vaststelden dat er zelfs in die wedstrijden nog maar weinig vertrekkers zijn, besloten we de stekker uit de organisatie te trekken. Dit ondanks goede sponsors en een uitstekende samenwerking met de stad, die altijd zorgde voor een gesloten parcours."





De grote reden dat de profwedstrijd eind februari of begin maart niet meer op de kalender staat, is volgens Winters vooral de administratieve rompslomp. "Af en toe verschenen hier wel eens jonge mensen aan de deur die de wedstrijd weer nieuw leven wilden inblazen. Maar zij hoorden dan over de oprichting van een vzw, over de vergunningaanvraag en over de jaarlijsting. Allemaal een heel werk en dan werd het stil. Vandaag werken veel mensen net als hun vrouw acht uur per dag en komt er nog een gezin bij. Dan is het allemaal niet simpel om er tijd voor te maken. Mensen denken bij de organisatie meteen aan het regelen van seingevers regelen, het plaatsen van dranghekken en het samenstellen van lunchpakketten, maar het is zoveel meer. Eigenlijk ben je er een heel jaar mee bezig."





Winters ziet de toekomst voor kleinere wielerwedstrijden in Limburg somber in. "Misschien missen we hier ook wel de echte wielercultuur. Voor de lokale ster Kamiel Bonneu organiseerden we hier de laatste jaren nog steeds, maar hij is maar een zeldzaam lichtpunt. De koersen verdwijnen langzaam maar zeker in Limburg." Toch blikt Winters met de glimlach terug op de hoogtepunten in het verleden van de Beverbeek Classic. "De zege van lokaal renner Yannick Eijssen was misschien wel de mooiste ervaring."





WK veldrijden

Bij wijze van afscheid trekt de organisatie dit weekend met 54 medewerkers naar het WK veldrijden in Valkenburg. Een traktatie van de organisator, die op die manier iedereen wil bedanken voor de inspanningen de voorbije jaren. "Het bewijs dat het financiële aspect nooit het grootste probleem was. Met dezelfde sponsors konden we jaren stand houden, maar we kwamen handen te kort."