Zweten, eten en drinken tijdens Hamme Culinair 28 mei 2018

Voor de derde editie van Hamme Culinair kwam er nog meer volk langs dan de voorbije jaren. Dat had niet alleen te maken met het schitterende weer, maar ook met het grote aanbod. Een twintigtal handelaars van eigen bodem lieten bezoekers proeven van hun producten. Er waren streekproducten met naam zoals De Nil Vleeswaren van Marie-Anne De Nil (van 'The Sky is the Limit') en Luca's IJs van ijsmaker Kim Smet, die vorig jaar nog op het EK stond. Ook een reeks andere zelfstandigen nam deel, waaronder bakkerij De Bonte, Rico's en Macarons & More. Bezoekers wisten maar al te goed waarom ze erbij waren. "Het is hier ideaal in de schaduw op een terrasje met een wijntje uit eigen streek. Wat wil je nog meer? Ideaal ook om eens bij te praten." (KDBB)