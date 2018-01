Zorgsite moet tegen 2020 klaar zijn FABIOLAZIEKENHUIS MAAKT PLAATS VOOR 40 ASSISTENTIEWONINGEN EN CRÈCHE KATRIJN DE BLESER

02u40 0 Geert De Rycke Een impressie van hoe de afgewerkte zorgsite in de Hospitaalstraat er zal uitzien. Hamme Tegen 2020 moeten in de Hospitaalstraat veertig assistentiewoningen en een crèche gebouwd zijn. Het OCMW maakt er samen met AZ Nikolaas werk van de uitbouw van een hele zorgsite. Eens de huidige crèche zijn intrek kan nemen in de gebouwen van de vroegere materniteit, kunnen de bouwwerken van start gaan.

40 assistentiewoningen en een crèche waar 56 kinderen terecht kunnen. Dat moet tegen 2020 een feit zijn op de site van het voormalige Fabiolaziekenhuis. "De nieuwe assistentiewoningen zullen groter zijn dan de bestaande assistentiewoningen in onze gemeente. Bovendien worden tien van de 40 woningen voorzien van twee slaapkamers. Dertig seniorenwoningen met één slaapkamer hebben een oppervlakte van 60 vierkante meter en een terras van vier vierkante meter. De nieuwe woningen zullen beschikken over alle comfort en moderne vormen van automatisering. We richten ons op 65-plussers, die nog zelfstandig kunnen functioneren maar er toch voor kiezen om niet langer thuis te blijven", zegt OCMW-voorzitter Paul Verschelden (Open Vld). "Samen met met AZ Nikolaas bekijken we om één of meerdere zorgkundigen in te zetten die in het ziekenhuis aan de slag zijn. Maar daarover moet nog overlegd worden."





Verbouwingswerken

De plannen voor de nieuwbouw liggen intussen klaar. "Maar eerst moet de crèche een nieuw onderkomen krijgen. Het is de bedoeling om ze te verhuizen naar het gebouw in de Damputstraat waar vroeger de materniteit was. Daar moeten nog enkele verbouwingswerken gebeuren zodat we een exploitatievergunning kunnen krijgen. Er moet onder andere dubbele beglazing komen." Eens de crèche een nieuw plekje heeft, worden de oude gebouwen afgebroken en ook de aanpalende huisjes die aangekocht werden, gaan tegen de vlakte.





Meer plaats in crèche

"We maken meteen werk van de heraanleg van de parking om aansluitend te starten met de nieuwbouw. Op de gelijkvloerse verdieping krijgt de crèche een nieuw plekje. Vandaag kunnen er in de crèche 33 kindjes terecht, met de verhuis zullen we dat uitbreiden naar 42 kinderen om op termijn over te schakelen naar een opvang voor 56 kinderen", vertelt Verschelden. De assistentiewoningen komen op de verdiepingen. Eerder richtte AZ Nikolaas in het gebouw ook al een afdeling voor brugzorg in, daar kunnen patiënten terecht na hun ontslag uit het ziekenhuis als ze nog niet klaar zijn om opnieuw zelfstandig thuis te wonen. "We zorgen voor een doorgang tussen de nieuwbouw en het ziekenhuis."





Dodenhuisje blijft staan

Tegen 2020 moet het hele project afgewerkt zijn. Het oude dodenhuisje op de site blijft bestaan. Dat is immers erfgoed en mag niet afgebroken worden. "We renoveren het en we bekijken ook of we het eventueel een nieuwe invulling kunnen geven." Het hele project kost zo'n acht miljoen euro. Voor de bouw van de nieuwe crèche werd een subsidie van 800.000 euro toegekend.