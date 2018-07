Zones 30 in centrum Redactie

17 juli 2018

11u21 0

In het centrum van Hamme werden de borden die een zone dertig aanduiden geplaatst. Dat kadert in een groter project waarin heel Hamme voorzien wordt van zones waar een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur geldt. "Vorig jaar waren zowel Kastel, Moerzeke, Zogge als Sint-Anna al aan de beurt. Dit jaar werd de hele zone dertig in het centrum van Hamme aangepakt", zegt schepen van Verkeer en Mobiliteit, Koen Mettepenningen (CD&V). "Er werden heel wat borden geplaatst, anderen moesten dan weer verwijderd worden om aan de regelgeving te voldoen. Een huzarenstukje van onze uitvoeringsdiensten." De invoering van de zones met dertig kilometer per uur is voorzien in het mobiliteitsplan. "De zone 30 zo ruim invoeren, is een duidelijke keuze in het voordeel van de zwakke weggebruiker", aldus Mettepenningen.