Zilveren medaille voor turnduo 12 april 2018

Laura Fransen (11) uit Hamme en Noor Careelmont (13) uit Deinze hebben op de World Age Group Competitions Acrobatische Gymnastiek een zilveren medaille behaald voor België. Dit gebeurde in de categorie meisjes paren van 11 tot 16 jaar. Het wereldkampioenschap vond dit jaar plaats in Antwerpen. De twee meisjes behaalden hun ticket om deel te nemen al in februari. In totaal streden er 38 deelnemende duo's uit 25 verschillende landen. In de finale behaalden ze met glas een score van 27,75 punten, wat goed was voor de zilveren medaille. Ze moesten enkel Groot-Brittannië laten voorgaan. In 2017 namen de twee meisjes samen ook al deel aan het Europees kampioenschap in Polen. Daar behaalden ze de zevende plaats.





(KBD)