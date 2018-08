Zesde Biermarkt pakt uit met bierhapjes Katrijn De Bleser

27 augustus 2018

18u00 2 Hamme De Hamse Biermarkt is komend weekend toe aan de zesde editie. Nieuw dit jaar zijn hapjes op basis van... ja hoor, bier!

Voor de Hamse Biermarkt moet je op 1 en 2 september op het gezellige Koning Albertplein zijn. "We mogen dit jaar tien brouwerijen verwelkomen", zegt organisator Nico Van Puyenbroeck. "Voor het eerst kunnen bezoekers zelf hun top drie samenstellen."

Nieuwigheden vinden we voornamelijk bij de eetkraampjes. "Ook daar gaat voortaan speciale aandacht naar bieren", klinkt het. "Zo wordt er ijs aangeboden dat gemaakt werd op basis van Barista-bier van brouwerij Van Honsebrouck. Op de barbecue wordt dan weer een gerechtje bereid met wild schaap en een biersausje." Van Puyenbroeck zal ook zelf een Hamse pita maken van varkenshaasje, gemarineerd in Kasteelbier Rouge.

Iedereen kan zaterdag komen proeven tussen 14 uur en 23 uur. Zondag is dat van 13 uur tot 21 uur. Voor de kinderen biedt KSA animatie aan. Voorts zijn er ook optredens van Alabama Roots, Sons of Sirius, Rene New en De Stemband.