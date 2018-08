Yentl en Renée bouwen ecologische bib in Tanzania Katrijn De Bleser

23 augustus 2018

19u40 0

Yentl Scheirs en Renée Vanheusden bouwen volgende maand een bibliotheek in Tanzania. Om geld in het laatje te brengen wordt een Kubb-tornooi en een instuif georganiseerd.

Eind september trekken Yentl Scheirs (23) en vriendin Renée Vanheusden naar Tanzania om te gaan bouwen. "Tijdens het eerste deel van de trip helpen we een schooltje renoveren. We zullen proberen om de kinderen er spelenderwijs wat Engelse woorden te leren", zegt Yentl. "Tijdens het tweede deel van de reis gaan we in Zanzibar een bibliotheek bouwen met afval", vult Renée aan. "De bouwstenen zijn onder andere plastiek flessen die gevuld worden met zand. Hoe dat er juist zal uitzien, is ook voor ons nog een raadsel."

Yentl trok in 2013 al naar Senegal met de bouworde waar hij hielp met de bouw van een meisjesinternaat. In 2015 trokken Yentl en Renée al samen naar Albanië waar ze aan de slag gingen in een weeshuis voor kinderen met het syndroom van Down. "Het zijn reizen waar je veel uit leert", zegt Yentl. "We waren er wel om te werken, maar toch is het ook de ideale manier om eens na te denken over de toekomst, over waar ik met mijn leven naartoe wil." Vooral de terugkeer naar huis was een aanpassing. "Daar leef je in een heel ander ritme. Hier bij ons gaat alles zo snel. Bovendien vond ik het toen ik terug thuiskwam echt absurd om te horen waar mensen hier over klagen. Materieel hebben ze het er misschien wat minder maar op het vlak van elkaar graag zien, staan ze er veel verder."

Yentl en Renée betalen zelf hun reis, hun verblijf en de uitstapjes in het weekend. "Maar we kunnen extra centen gebruiken voor de aankoop van bouwmaterialen. Die zullen we ter plaatse kopen zodat we meteen ook de lokale economie daar steunen", zegt Renée. Zaterdag 25 september organiseren ze daarom een instuif vanaf 20 uur in jeugdhuis 't Klokhuis. Op 22 september staat er nog een Kubb-tornooi op het programma. Info en sponsoren: Facebookevent 'Inzamelfeest: Yentl & Renée gaan op congé deel II'.