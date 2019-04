Yachtclub driegoten beschikt over 13 gloednieuwe pontons Koen Baten

13 april 2019

16u59 0 Hamme Aan de Yachtclub Driegoten in Hamme liggen sinds dit weekend dertien nieuwe pontons. De oude werden vorig jaar in November allemaal afgebroken omdat ze te oud waren en niet meer veilig genoeg. De club investeerde 300.000 euro voor de nieuwe pontons, maar is blij met het resultaat. “De vorige dateren van 1985 en waren echt wel niet meer veilig genoeg", zegt voorzitter Jacques Danys.

Maar liefst 180 meter aan pontons werden aangelegd bij de club in Hamme. Een huzarenstukje dat enkele uren duurde om alles te installeren, maar de voorzitter is tevreden met het resultaat. “De veiligheid is er sterk op vooruitgegaan", klinkt het. “De bruggen zijn breder en veiliger geworden, want de oude bruggen lieten absoluut te wensen over.” Verder werd er ook op de pontons overal verlichting verzien, en oogt alles ook een pak moderner. “We hebben ook een sanitair blok laten installeren met douches voor iedereen. We kunnen nu heel wat meer doen en toelaten en dat was toch echt wel nodig", klinkt het.

Alles werd gemaakt door een bedrijf uit Hamme. LVM op het Zwaarveld in Hamme nam de pontons voor zijn rekening. “Wij zijn heel blij met het resultaat en kunnen minstens opnieuw 35 jaar verder doen", aldus Danys.