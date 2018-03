Wuitenscavalcade drijft spot met wegenwerken MOOI WEER BIJ CARNAVALSSTOET BEWIJST HET: 'ONZEN HEER IS NEN HAMMENEIR' KATRIJN DE BLESER

12 maart 2018

02u42 0 Hamme De 62ste editie van de Wuitenscavalcade trok gisteren door de straten van Hamme. Een oud gezegde werd alweer eens bevestigd: "Onzen heer is nen Hammeneir. Want ondanks de mindere voorspellingen kregen we alweer een zonovergoten carnaval."

"Gelijk wat de weersvoorspellingen zeggen, tijdens Hamme carnaval is het weer altijd goed", klonk het gisteren bij het talrijk opgekomen publiek in de Hamse straten. Voor de 62ste editie van de Wuitensfeesten trokken twintig grote groepen door de straten, een hele hoop kleine, actuele groepen zorgden voor peper en zout. Vele van de kleine groepen kozen om de spot te drijven met de wegenwerken in en in de omgeving van Hamme van afgelopen zomer, maar evengoed over de wegenwerken die nu nog steeds aan de gang zijn. Meer dan ooit vond bijna elke groep wel een kleine verwijzing naar de actualiteit. Zo was 't Hams Laweit 'in space' waarbij ze in hun praalwagen ook ludieke foto's van de burgemeester en schepen toonden die mee gingen naar de ruimte. Ook 'Lot Mor Kommen' lachte met het gemeentehuis dat omgebouwd werd tot kippenhok. De kleine groepen lachten met uiteenlopende thema's, zo lang ze maar kritiek konden geven op het gemeentebestuur: het Vikingmuseum dat sp.a op de Markt wil, De Ronde van Vlaanderen die door Hamme komt en De Dougers spotten met het sluikstorten aan het Tweebruggenplein.





Uitvluchten

De Floere Poezen kozen ook voor de gebeurtenissen op het Tweebruggenplein van afgelopen jaar. Ze kleurden de befaamde muur met bloemen. "Omdat niemand van het schepencollege daaraan gedacht heeft, ze hadden allemaal een uitvlucht", klinkt het. De Titti Twisters speelden 'e lieken' en de Mocamo's maakten een Disneypaleis terwijl Schiefrechtendeur dit jaar Achterstevoren in de stoet ging.





Naar minder goede gewoonte stond de stoet dit jaar al snel stil, nog voordat de laatste groepen konden vertrekken. Dat zorgde in de Strijderslaan voor een opstopping van het verkeer dat daar de enige uitweg vond nu enkele kruispunten afgesloten zijn voor de werken langs de N41. Maar dat deerde de carnavalisten niet. Waar ze ook stonden, ze bleven dansen en kregen dan ook nog eens het publiek mee om enthousiast mee te applaudisseren.





Carnavalsvereniging 't Gevolg hielp alles in goede banen leiden. Met hun wagen die in het teken stond van de wegenwerken, waren ze verkleed in gigantische oranje kegels. Op een ludieke manier hielpen ze de politie met het afsluiten van de weg om zo het verkeer door te helpen. Daarmee werd ook de verkeersmiserie een beetje ludiek. Een typische, Hamse carnaval waarbij de vele carnavalisten alles geven om er een groot feest van te maken.