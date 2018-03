Workshop manden vlechten 07 maart 2018

02u52 0

KVLV Heilige Familie organiseert een workshop manden vlechten. Deelnemers kunnen kiezen om een rond mandje of een stokbroodmandje te vlechten met jonge wilgen. De workshop heeft plaats op dinsdag 13 maart om 20 uur in de bovenzaal van het parochiehuis op de P. Van der Jeugdlaan. Info en inschrijven bij Els De Geest: 0476/04.95.99 of elsenchris.malflietdegeest@gmail.com. (KDBB)