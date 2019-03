Wordt Hamme binnenkort het mekka van de Mattheuspassie? Als het van vzw Cantoribus afhangt wel Koen Baten

01 maart 2019

13u36 0 Hamme Voor het derde jaar op rij zal de Sint-Pietersbandenkerk het decor vormen van een betoverend spektakel. Bijna 100 zangers en muzikanten zullen er opnieuw de Mattheuspassie van Bach brengen. Een van de initiatiefnemers is Hugo Van Geet, die met zijn vzw Cantoribus Hamme als belangrijk oord voor de Mattheuspassie in Vlaanderen op de kaart wil zetten. “Binnen twee jaar hopen we deze prachtige opvoering op de kaart te zetten in Vlaanderen", aldus Hugo Van Geet.

Tijdens Palmzondag, op 14 april, is het weer zover: dan zal een gigantisch orkest plaatsnemen in de Sint-Pietersbandenkerk om er het beste van zichzelf te geven bij één van de langste stukken die muzikaal genie Bach ons heeft nagelaten; de Mattheuspassie. Bezieler Hugo Van Geet kan daarbij ieder jaar rekenen op Raf Vandermeulen en Marc Uytterhoven om van dit stuk een succes te maken. “We proberen iedere keer iets nieuw in de passie te brengen, ook nu hebben we ons best gedaan. Zo zijn we onder meer van vier naar acht zangers gegaan en werken we dit jaar ook met barokinstrumenten, voor wat extra cachet", aldus Marc Uytterhove.

Op het podium zullen maar liefst 100 mensen plaatsnemen. De samenstelling van de zangers en muzikanten duurt dan ook maanden. “We werken hiervoor samen met twee koren uit Hamme: hebben mensen nodig die enthousiast zijn en gepassioneerd zijn door het stuk, want eenvoudig is het zeker niet. Al blijft het één van de mooiste werken die er bestaan, het moet ook nog goed gebracht kunnen worden", aldus Van Geet.

De ambitie van de vzw Cantoribus is groot. Van in het begin was het de bedoeling om na vijf jaar Hamme op de kaart te zetten als dé place to be om de Mattheuspassie te ‘beleven’. “In Nederland leeft dit bijzonder hard, en dan kunnen wij in Hamme niet achterblijven. We merken elk jaar dat we aan populariteit winnen, fantastisch toch?", klinkt het. Dit jaar zijn er zelfs mensen uit Heist-Op-Den-Berg die speciaal naar Hamme afzakken om de passie te oefenen en mee te zingen. “Dit stuk past perfect in onze gemeente, daar zijn we nu wel zeker van", klinkt het.

Voor het optreden zijn er zo'n 700 tickets beschikbaar in de kerk. De verkoop loopt al volop, maar er zijn zeker nog kaarten beschikbaar. Dit jaar heeft de vzw ook een eigen website opgericht voor de aankoop van de tickets en achtergrondinformatie. Die site vind je terug via www.cantoribus-hamme@eu. Ook via de Facebookpagina vzw Cantoribus kan je alle informatie terugvinden.