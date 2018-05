WK op groot scherm tijdens Fantasia Festival 08 mei 2018

Op 7 juli organiseert Jurgen Mettepenningen opnieuw zijn dancefestival Fantasia. "We voorzien op het terrein een groot WK-scherm zodat de feestvierders ook de voetbalmatchen kunnen volgen. Verder creëren we een 'Ibiza-gevoel'. Dat doen we in de vorm van lekkere dranken, een uitgebreid aanbod aan eten, een chill-zone en een zomerse sfeer."





Headliner op het festival is DVBBS. "Andere headliners zijn onder andere Lil Kleine Live, Yves V, Henri PFR, Wolfpack, Cherry Moon Legends, Mark With a K, Da Tweekaz, Regi en MIKE Push", zegt Mettepenningen. Tickets en info: www.fantasiafestival.be. (KDBB)