Winnaars 'Ondernemend Hamme' ontvangen prijzen 02u47 0 Foto Geert De Rycke

In Hamme hebben de winnaars van de actie met de ondernemers van Hamme hun prijs in ontvangst genomen. Hiervoor moesten de deelnemers stempels ontvangen om de prijzen in de wacht te kunnen slepen. De actie liep van twee december tot 31 december en werd gedragen door de lokale ondernemers. De hoofdprijzen waren een smart tv en twee cheques ter waarde van 200 euro die je kan besteden bij de spar in Hamme of Moerzeke. Daarnaast waren er ook tal van cadeaubonnen die konden uitgedeeld worden aan de inwoners van Hamme.





(KBD)