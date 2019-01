Winnaars eindejaarsactie ontvangen hun prijzen Koen Baten

05 januari 2019

In het gemeentehuis van Hamme hebben deze ochtend de winnaars van de eindejaarsactie hun prijs in ontvangst genomen. De eindejaarsactie van ‘Ondernemend Hamme’ startte begin december en liep tot het einde van het jaar. Bij elke aankoop in Hamme kreeg je een stempel en een sticker, bij tien stickers was je kaart vol. Ondernemend Hamme zorgde samen met de marktkramers en de gemeente voor bijzonder mooie prijzen. In totaal zijn meer dan 6.000 stempelkaarten ingeleverd. Er werden 12 pakketten ter waarde van 40 euro geschonken die te gebruiken waren bij partners van Ondernemend Hamme, 13 pakketten ter waarde van 70 euro en 8 pakketten ter waarde van 100 euro te gebruiken bij partners Ondernemend Hamme, en enkele Kadobonnen te gebruiken bij verschillende marktkramers. Er werden ook twee ballonvluchten en voor twee personen weggegeven en twee culinaire cheques ter waarde van 175 euro bij Ter Schroeven en bij Het Patronaat. De hoofdprijzen, een fiets geschonken door de Wase Marktkramersvereniging en de Nationale Vrije Marktkramersvereniging ging naar Lydia De Wachter. De tweede hoofdprijs, een Barbecue ter waarde van 635 euro ging naar Amber Smet.