Wijkcomité Spurt schenkt 4.000 euro aan GicBanJou 13 juli 2018

02u25 0

Wijkcomité Spurt schenkt 4.000 euro aan vzw GicBanJou. Dat geld zamelde het wijkcomité in tijdens de doortocht van de Ronde van Vlaanderen door de wijk. 'Vlaanderens Mooist'e kwam dit jaar uitzonderlijk door de wijk met de toepasselijke naam voor een wielerwedstrijd. Het was wielercommentator José De Cauwer zelf die langs kwam om het bedrag bekend te maken en zo deed het wijkcomité de naam van de wijk nog eens alle eer aan. Tijdens de doortocht deden ze dat al met onder andere een ontbijt, een prachtig versierde straat, grote schermen en het 'WK Spurt fietsen op rollen'. GicBanJou zal de centjes gebruiken voor de bouw van een school voor weeskinderen in Kameroen.





(KDBB)