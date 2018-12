Wie kan Ella-June en haar gezin helpen aan een gloednieuwe Oscar-knuffel Koen Baten

01 december 2018

16u06 0 Hamme Al zes jaar lang heeft Ella-June (6) een konijnenknuffel die luistert naar de naam Oscar. Het meisje heeft autisme, en is erg gehecht aan de knuffel, waardoor ze niet zonder kan. De familie beschikte over twee konijnen, maar na zes jaar en een dagelijkse wasbeurt begint de knuffel te verslijten, alleen wil Ella-June geen andere knuffel hebben. “We kochten al verschillende anderen, maar ze wil enkel Oscar. Dus voor de knuffel volledig versleten is willen we graag een nieuwe, alleen maakt de fabrikant ze niet meer", zegt oma Veerle D'hooghe.

De ouders en grootouders van Ella-June zijn wanhopig. De dochter van Jolien kampt met een autismestoornis, en is enorm gehecht aan Oscar, haar knuffel van G-line, die ze al jaren heeft. “Ella-June slaapt er dag en nacht mee, neemt hem mee in de badkamer terwijl ze een bad neemt, ze laat hem nooit los", aldus mama Jolien. Het gezin heeft er twee, en wassen de konijntjes elke dag, waardoor ze zwaar afzien en beginnen te verslijten. “Oscar is zelf al een oortje kwijt, en begint gaten te vertonen, daarom zoeken we een nieuwe, maar het moet wel dezelfde knuffel zijn, want een andere wil ze niet mee spelen", klinkt het.

De zoektocht verloopt echter niet eenvoudig. Al meer dan een jaar zoekt de familie naar een soortgelijke knuffel. “We vonden de knuffel destijds in een decoratiewinkel, dus niet in een FUN of een andere winkel. We waren er meteen verliefd op en ook mijn kleindochter kan niet meer zonder", zegt oma Veerle. “We hebben al andere knuffels van het merk G-line gekocht, maar deze blijven gewoon liggen, en Oscar neemt ze altijd mee, zelf naar school, waar ze dan altijd even boos wordt als ze hem moet afgeven in de auto", klinkt het.

De familie heeft al contact gehad met verschillende winkels die de fabrikant als leverancier hebben, maar daar kregen ze tot nog toe geen reactie. “Het bedrijf maakt elk jaar een andere knuffel, maar we hopen dat ze voor ons misschien een uitzondering kunnen maken”, klinkt het. Intussen kijkt het gezin er overal zelf naar uit. “Zelf als we een winkel in het buitenland binnen gaan kijken we of we er de knuffel niet vinden. We hebben zelf al in Frankrijk gezocht maar nergens gevonden", klinkt het.

De familie hoopt nu door onze krant te contacteren dat ze mogelijks toch een reactie krijgen. “Of dat het bedrijf dit ook oppikt en ons kunnen helpen. Ik zou er dan meteen vijftig kopen, zodat mijn dochter voor de rest van haar leven verder kan", zegt mama Jolien. “Wij hopen echt dat iemand de knuffel herkent of nog in huis heeft zodat we Ella-June kunnen helpen.” Wie meer info heeft over waar ze zo een knuffel kunnen vinden of er zelf een heeft kan contact opnemen met hen via dit e-mailadres: vdhooge@hotmail.com.