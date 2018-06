Werken N41 veroorzaken files 12 juni 2018

02u31 0

De werken langs de N41 veroorzaakten gisteren een ellenlange file. Langs de gewestweg wordt een fietssnelweg aangelegd. In het kader van die aanleg ging gisteren een nieuwe fase van start en die bracht nog meer verkeersellende met zich mee dan aanvankelijk verwacht.





De kruispunten van de Hooirt, Broekstraat, Noordstraat, Dendermondsesteenweg en Zwaarveld werden afgesloten voor verkeer. Doorgaand verkeer was wel mogelijk, zij het slechts over één rijstrook. Het liep echter mis bij de signalisatie waardoor alle verkeer een tijdje helemaal stil stond. De politie kwam ter plaatse en loste de verkeersproblemen op.





Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat de werken uitvoert, raadt doorgaand verkeer aan om dat deel van de N41 zo veel mogelijk te mijden en dat nog tot en met 24 juni. (KDBB)