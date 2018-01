Werken aanleg fietssnelweg langs N41 starten binnenkort 20 januari 2018

02u32 0 Hamme Dit voorjaar starten de werken voor een fietssnelweg langs de N41 in Hamme, vanuit Elversele, over Hamme tot in Grembergen. Van de gelegenheid wordt meteen gebruik gemaakt om de bruggen over de Schelde en over de Durme een grondige opknapbeurt te geven.

Nog dit voorjaar starten de werken voor de aanleg van een fietssnelweg langs de N41. Vorig jaar werd al een nieuwe fietssnelweg aangelegd langs de N41 tussen Sint-Niklaas en Elversele. In het voorjaar van 2018 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het doortrekken van de fietssnelweg tot in Dendermonde. De nieuwe fietssnelweg loopt van aan de rotonde Duivenhoek in Elversele tot aan het kruispunt van de N41 met de Mechelsesteenweg in Dendermonde. "Het traject van het dubbelrichtingsfietspad loopt langs de N41 van aan de rotonde in Elversele tot aan de zijstraat Zandvoortstraat ter hoogte van Keukens Van Moerzeke en wordt dan langs de Lange Maat geleid. Dat is het pad dat parallel loopt aan de N41 richting Grembergen. In Grembergen net voor de brug over de Schelde, sluit het fietspad opnieuw aan op de N41", klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).





Herinrichting kruispunten

Om veilige fietsoversteken te voorzien worden vijf kruispunten in Hamme opnieuw ingericht. Het gaat om de kruispunten met de Biezestraat, Noordstraat, Veldstraat, Broekstraat en Neerstraat. "De N41 kruist ook de Durme en de Schelde. Beide bruggen, die eigenlijk uit twee brugdelen bestaan, krijgen een grondige opknapbeurt. Eén van de brugdelen wordt ingericht als dubbelrichtingsfietspad."





Dinsdag 23 januari staat een infovergadering gepland over de aanleg van de fietssnelweg langs de N41. Tijdens de infovergadering wordt meer uitleg gegeven over de werken zelf, de timing en hoe op de hoogte te blijven van wat er te gebeuren staat. Om 18 uur kunnen de ondernemers terecht in CC Jan Tervaert en om 20 uur is er een infomoment voor bewoners en andere geïnteresseerden.





(KDBB)