Werken aan sigmaproject in Hamme duren zeker nog vijf jaar Koen Baten

13 februari 2019

13u30 0 Hamme De werken aan het Sigmaproject in Hamme zullen zeker nog vijf jaar duren. Dat blijkt uit een antwoord dat minister Ben Weyts gegeven heeft op een vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer over de duur van de werken (CD&V). De werken zijn van start gegaan in 2013, en verloopt sindsdien in verschillende fases.

Op dit moment is men bezig aan de bouw van de ringdijk om het gecontroleerd overstromingsgebied in Hamme af te werken. Verder wordt er ook nog een ontpoldering aangelegd in het groot schoor en moeten er nog tal van aanpassingswerken gebeuren in de omgeving.

De volledige werken omvatten de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied aan de Grote Wal–Kleine en Wal–Zwijn en de aanleg van een ontpoldering Groot Schoor te Hamme, dit in uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan.

Voor het Groot Schoor in Hamme is er in 2021 zelf een budget voorzien van 500.000 euro. Intussen is het gebied wel nog toegankelijk voor voetgangers en fietsers en worden er zelfs rondleidingen gegeven om kennis te maken met alle werken.