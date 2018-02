Werken aan nutsleidingen in Kapellestraat 17 februari 2018

02u47 0 Hamme De werken aan de nutsleidingen in de Kapellestraat zijn aan de gang. Die werken duren nog tot eind deze maand. Nadien wordt ook de straat zelf aangepakt.

Het gemeentebestuur maakt werk van een nieuw mobiliteitsplan voor het centrum van de gemeente. De Kapellestraat werd uit dat plan gehaald om de verkeerssituatie zo snel mogelijk te verbeteren. "Bij regen staat de straat al snel vol met plassen en ook voor fietsers is de situatie er niet ideaal", zegt schepen van Openbare Werken, Koen Mettepenningen (CD&V).





De werken aan de nutsleidingen zijn intussen aan de gang. Om die werken vlot te laten verlopen, wordt er af en toe een wegomlegging ingelegd. Toch blijven alle delen van de straat tijdens de werken aan de nutsleidingen steeds bereikbaar. De handelaars in de straat zijn dus ook altijd bereikbaar. Over de timing van de werken die volgen na de werken aan de nutsleidingen is nog niets bekend. Ze worden alleszins nog dit jaar uitgevoerd.





In de plannen wordt een nieuwe riolering voorzien en ook de bovenbouw wordt opnieuw ingericht. Na de werken zullen auto's enkel nog van het Tweebruggenplein in de richting van het centrum kunnen rijden, de parkeerplaatsen in de straat verdwijnen, de straat wordt een zone dertig en er komt een fietssuggestiestrook voor fietsers die in de richting van het Tweebruggenplein rijden. (KDBB)