Wateronderbreking door breuk in leiding Koen Baten

18 februari 2019

12u23 0

In de Strijderslaan in Hamme is watermaatschappij Farys momenteel onvoorziene werken aan het uitvoeren. Vanochtend werd er een breuk in de waterleiding vastgesteld waardoor er problemen waren met het water. Hierdoor heeft Farys de waterleiding tijdelijk afgesloten om herstellingswerken uit te voeren.

De maatschappij vraagt ook om alle kranen van de toestellen zoals de boiler, wasmachine en vaatwasser dicht te draaien of uit te schakelen. Farys vermoed dat de breuk in de waterleiding herstelt zal zijn omstreeks 16.00 uur.