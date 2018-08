Wandelen langs nieuw overstromingsgebied Katrijn De Bleser

13 augustus 2018

Op zondag 26 augustus kan iedereen meewandelen tijdens een informatieve wandeling langs het nieuwe overstromingsgebied in Den Bunt. Al voor het vierde jaar op rij organiseert N-VA Hamme een gratis wandeling met uitleg over het verloop van de werken in het kader van het Sigmaplan. Onder leiding van Sigma- en Scheldegids François Van den Broeck wordt er gewandeld via de nieuwe ringdijk naar het infopunt. Wie dat wil kan deelnemen aan het etentje in Taverne Driegoten na de wandeling. De wandeling vertrekt om 14 uur op de parking van taverne Driegoten, Driegoten 64A in Hamme. Deelnemen is gratis. Wie wil deelnemen aan het etentje, betaalt 40 euro en moet wel inschrijven. Dat kan nog tot maandag 20 augustus via francois.van.den.broeck1@telenet.be.