Vzw heeft folder klaar met fiets- en wandelroutes langs Sigmagebieden 21 maart 2018

02u46 0 Hamme Natuurvereniging vzw Durme heeft een gratis folder klaar met fiets- en wandelroutes over de Sigmagebieden in de Durmevallei. Die nieuwe routes werden gecreëerd na de aanleg van overstromingsgebieden.

"Als natuurvereniging willen we toeristen graag de mooiste plekjes langs de Durme laten ontdekken", zegt André Verstraeten, voorzitter van vzw Durme. "De best toegankelijke wegen, eet- en drinkgelegenheden en alle huidige en toekomstige Sigmagebieden staan op de kaart aangeduid. Met een duidelijk informatieluik over de toekomstige natuur in deze Sigmagebieden, is deze folder een must-have voor alle wandelaars en fietsers deze zomer."





De aanleg van de overstromingsgebieden zorgen voor het ontstaan van nieuwe soorten natuur.





De zogenaamde slikken en schorren, een uniek stukje natuur, zijn te zien vanaf de nieuw aangelegde dijken. Verstraeten overhandigde samen met Sarah Geers en Hans Massuy de eerste nieuwe folder officieel aan projectleider Hans Quaeyhaegens en werfinspecteur Dirk Buyle van De Vlaamse Waterweg, dat de Sigmawerken in de Durmevallei uitvoert.





In het kader van het Sigmaplan is het grootst mogelijk natuurontwikkelingsproject in het Groot en Klein Broek in Temse en Waasmunster gestart. Het project heeft oog voor veiligheid, natuur, recreatie, natuureducatie en economische elementen. Natuurvereniging vzw Durme steunt dit project dan ook ten volle en zorgt er voor het overgangsbeheer. In dat verband wordt de nieuwe folder gratis aangeboden. (KDBB)