Vrouw wordt onwel en botst tegen geparkeerde wagens Koen Baten

31 augustus 2018

12u31 0

In de Damputstraat is een vrouw met haar Mercedes bestelwagen deze ochtend tegen twee geparkeerde voertuigen aangereden nadat ze onwel is geworden. De vrouw reed in de richting van de Damstraat toen ze plots de controle verloor. Ze botste tegen de wagens die lichte schade opliepen. Ook haar wagen raakte beschadigd en haar wiel brak af. De vrouw werd naar het ziekenhuis afgevoerd maar is er niet erg aan toe. Door het afgebroken wiel kwam er heel wat olie op de weg. De brandweer van Hamme kwam ter plaatsen om de rijbaan te reinigen. De Mercedes moest getakeld worden. De verkeershinder bleef beperkt.