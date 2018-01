Vrouw (72) sterft in appartementsbrand BUURMAN MERKT VLAMMEN OP EN VERWITTIGT HULPDIENSTEN KOEN BATEN

30 januari 2018

02u46 0 Hamme Bij een brand in haar appartement in de Posthoornstraat is de 72- jarige Annie Verspecht in de nacht van zondag op maandag om het leven gekomen. Haar buurman ontdekte de brand en verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. "Ik ben enorm onder de indruk, ik ging regelmatig bij haar op bezoek", vertelt haar broer Francois.

De brand werd ontdekt rond 1 uur 's nachts door buurtbewoner Jean-Pierre. Hij lag te slapen in zijn appartement toen hij plots rook in zijn appartement opmerkte. Hij ging op zoek naar de oorsprong van de rook en merkte, vanop zijn terras, plots vlammen op bij zijn buurvrouw Annie Verspecht. De man verwittigde onmiddellijk de brandweer, die snel ter plaatse was om het vuur te doven. Helaas kwam voor de vrouw alle hulp te laat.





Oorzaak onduidelijk

"Wat de brand veroorzaakt heeft, is op dit moment nog onduidelijk", aldus commandant Paul Van Der Cruyssen. De woonkamer is volledig uitgebrand en het hele appartement liep flink wat schade op.





"De buurtbewoners werden een tijdlang opgevangen in onze kazerne en mochten enkele uren later weer naar huis", zegt Van Der Cruyssen. Enkel de bewoonster die boven het uitgebrande appartement woonde moest de nacht doorbrengen bij een vriendin en kon pas 's ochtends terugkeren.





Hartinfarct

Annie laat een broer en twee kinderen achter. Ze leefde ook samen met een vriend, die momenteel in het ziekenhuis aan het herstellen is van een hartinfarct. Haar kinderen en broer zijn enorm aangeslagen door het plotse verlies.





Buur Marleen Beernaert, die boven Annie woonde, is eveneens erg onder de indruk van het gebeurde. "Plots moest ik weg en stond de brandweer op mijn deur te bonken. Ik bleef bij een vriendin overnachten omdat er ook te veel rook in mijn appartement was binnen gekomen", aldus Marleen. "Annie was altijd bijzonder vriendelijk en ging nog regelmatig te voet boodschappen doen. Het is verschrikkelijk om zo aan je einde te moeten komen. Ik ben de brandweer alleszins heel dankbaar dat ze ons goed opgevangen en geholpen hebben", besluit Marleen. Het parket stuurde een deskundige naar de brand om de oorzaak te achterhalen.