Vrije basisschool Heilige Familie krijgt meer dan 20.000 euro subsidie voor modernisering Koen Baten

18 januari 2019

16u50 0 Hamme De KoHa Vrije Basisschool Heilige Familie uit Hamme krijgt van minister van onderwijs Hilde Crevits een subsidie van 23.000 euro om de nodige hervormingen uit te voeren. De subsidies zijn geschikt voor het vernieuwen van een gebouw, dringende werken, sanitair of een volledig nieuwbouw.

De Vrije Basisschool krijgt in totaal een subsidie van 23.892,51 euro. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crivits vindt de modernisering belangrijk en wil verbouwingen ondersteunen. “Les geven én krijgen in moderne schoolgebouwen die voldoen aan de huidige normen is een win-win. Het stimuleert leerkrachten om te werken en leerlingen om te leren. De inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen, blijft onverminderd voortduren”, klinkt het.

De school zal het geld vermoedelijk gebruiken voor renovatie van de speelplaatsen, maar kan ook voor andere kleine renovatiewerken gebruikt worden. De scholengroep krijgt regelmatig subsidies voor broodnodige renovaties.