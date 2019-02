Vriendschap staat centraal tijdens jeugdboekenmaand Koen Baten

20 februari 2019

16u53 0 Hamme In maart is het opnieuw jeugdboekenmaand. De Hamse bibliotheek speelt hier gretig op in en zal een maand lang verschillende activiteiten organiseren in de bibliotheek. Vriendschap is de rode draad tijdens de jeugdboekenmaand en moet heel wat volk naar de bib lokken.

De bib moet dit jaar een plaats zijn waar nieuwe vriendschappen ontstaan. Tijdens de jeugdboekenmaand zullen er drie activiteiten georganiseerd worden waaronder het ‘vriendschapsspel’. Dit spel werd bedacht door de bibmedewerkers. Aan de hand van boeken, green screens, virtual reality en nog veel meer zullen alle jongeren samen ontdekken over vriendschap. Het spel is ook toegankelijk voor klassen. De leerkrachten moeten dan wel een afspraak moeten maken met de bib om langs te komen.

Een tweede project zet vriendschap in de kijken aan de hand van een eeuwenoude kunst, namelijk brieven schrijven. De kinderen kunnen ontdekken hoe leuk het is om een pennenvriend(in) te hebben. Wie interesse heeft kan dit nu al laten weten en dan zoekt de bib een leuke match voor jou. Op 30 maart is er dan een ontmoetingsdag tussen alle pennenvrienden.

Op woensdag 20 maart stellen Do Van Ranst en Wim Finck hun nieuwe boek voor. Dit gaat over de folklore en legenden uit de streek van Dendermonde en Hamme. De activiteiten zijn gratis.